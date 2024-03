Pallamano A Gold La partita si ripete | la Macagi Cingoli no | la Sidea Fasano vince 27-30

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I pugliesi vincono la ripetizione del match del 7 febbraio: la squadra di Palazzi regge 43 minuti, poi alza bandiera bianca. 11 gol per Marko Knezevic, 5 marzo 2024 – Questa volta labatte la. La ripetizione del recupero della 14^ giornata di Serie A, infatti, termina con il 27-30 dei campioni d’Italia, che volano momentaneamente in testa alla classifica. I ragazzi di Palazzi tengono per 43 minuti: una serie di blackout permettono ai pugliesi di allungare, conquistando i due punti. Per i cingolani, oltre al danno per la ripetizione dellavinta, anche la beffa della sconfitta. Primo tempo Il primo tempo è molto equilibrato, con le due squadre che si affrontano a viso aperto, pur sbagliando molto in attacco. Il ...