Pali e sfortuna | l’Atalanta torna da Lisbona con un pari | 1-1 contro lo Sporting

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Sarà il ritorno a Bergamo a decidere chi tra Atalanta epasserà ai quarti di finale di Europa League. La Deaa casa dal Portogallo con un pareggio ma tanto rammarico, perché dopo l’iniziale vantaggio di Paulinho gli uomini di Gasperini hanno dominato la contesa, creato tanto, colpito tre, sprecato ma ottenuto comunque ilnel primo tempo con una buona giocata di Scamacca. Non tanto precisa sotto porta,ha comunque mostrato grande personalità in trasferta riscattando il recente periodo opaco in campionato. Di Holm, Scamacca e Lookman i legni nerazzurri, mentre nel finale El Bilal Touré aveva trovato l’uno a due con una splendida rovesciata, ma viziata da una posizione di offside. Ora serve una vittoria ...