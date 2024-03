Pagelle | tutti bocciati Autorete di Angella Souarè provoca il rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ADAMONIS 5.5: salva in avvio (al 15’), sventando il tiro di Corbari. Poi ne prende cinque. MEZZONI 4.5: bocciato, insieme a tutta la difesa del Grifo.4: morbido su Montevago nell’azione del vantaggio. Dimentica Corbari sul raddoppio. Anche unanella ripresa. Non è serata.4.5: commette il fallo da. Male come. PAZ 5:la punizione che porta al vantaggio. Soffre su Tomaselli (Iannoni 5). AGOSTI 5: ci prova da fuori alla fine primo tempo. Niente più (Viti sv) TORRASI 5: prende il giallo per fermare una ripartenza. Sbaglia appoggi facili. Sparisce. LISI 5: non sfonda, spesso viene anticipato (Giunti 5). KOUAN 5: gioca un tempo. E lo fa male. (Bozzolan 4.5: che errore sul 5-0). SYLLA 5: Prevedibile, esce all’intervallo. (Vazquez 5). ...