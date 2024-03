Paganin | «Inter ha fatto compitino col Genoa Testa all’Europa»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Antonioha percepito che l’abbia già laalla Champions League. Lo conferma in collegamento su TMW Radio. CONCENTRAZIONE – La squadra di Simone Inzaghi potrebbe perdere qualche punto nelle prossime settimane in campionato. Antoniolo dice: «L’hailcon il. Si è limitata e laera inevitabilmente all’impegno di Champions League. Credo che sia normale, aspettiamoci che con le rotazioni sia meno brillante in campionato, visto che ha un bel gap con la seconda. Di sicuro una squadra quando entra in quel mood lì non regala nulla. Sarebbe però scellerato non pensare a una certa gestione se hai più fronti aperti».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

