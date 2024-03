Padova | i figli con due mamme saranno registrati in Comune

Padova, i giudici: “Validi gli atti di nascita dei bambini con due madri”: Il Tribunale respinge il ricorso della Procura contro le coppie lesbiche: validi gli atti di nascita dei bambini con due mamme ...donnamoderna

Gino Cecchettin al teatro Verdi per presentare il libro: «Il Papa al telefono, come due miliardi di abbracci»: Padova - «Tutto questo non è per me, è per Giulia e per tutte le Giulie a venire che potremo salvare». Padova, Teatro Verdi, 115 giorni dopo l'orrore. Gino ...ilgazzettino

Tribunale Padova ‘apre’ alle mamme LGBTQ/ “Ok a registrazione figli con doppio cognome”. Ora cosa cambia: Mamme LGBTQ, cosa ha deciso il Tribunale di Padova e perché ha respinto i ricorsi della Procura contro la trascrizione dei figli con doppio cognome ...ilsussidiario