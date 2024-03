Ozzano | che riscatto Casini | Ferrari e Monaco valgono il quinto posto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Fatro Ozzan 3 Sfre Pavia 0 (25-18, 25-21, 25-16) FATRO11, Pavani 4,13,15, Guerra 2, Pedrazzi 4, Righi (L1), Pedretti (L2); Bondavalli, Coco. Non entrate: Ghiberti, Ndiaye, Carnevali. All. Turrini. SFRE TECNILUX PAVIA: Pasini 2, Migliore 11, Boscolo 3, Tonello 5, Lanzarotti 9, Badaracco 2, Bonitempo (L1), Lazzarini (L2); Baiardi 1,s, Martini. Non entrate: Giunta, Ciceroni. All. Fontana. Arbitri: Dandolo e Barbieri. Ilè servito: la Fatrosi mette alle spalle il ko di Ravenna, ritrovando ritmo, concentrazione e il proprio gioco. La vittoria su Pavia, penultima della classe, è solo la logica conseguenza di un gruppo che si conferma in crescita, centrando la quinta vittoria nelle ultime sei giornate e ...

Garlasco ko, Mattioli deluso «Sconfitta che farà male»: Non riesce il colpo e neppure il sorpasso al Volley 2001 Garlasco che, nello scontro diretto di alta quota sabato pomeriggio a Imola, cede in tre set al solido sestetto romagnolo. Si complica il viagg ...laprovinciapavese.gelocal

Universo lotta ma cede in tre set a Ozzano La salvezza è lontana: Non bastano due successive generose difese per evitare che Ozzano raddoppi nel conto dei set (25-21). Si riparte e, a muro, è 5-2 per Ozzano. Universo In Volley risale fino a -1 (6-5), ma subisce un ...laprovinciapavese.gelocal

Serie B – Jesi ne porta sei in doppia cifra, sconfitta Ozzano: PALATRICCOLI, JESI – Partita al limite dell’eroico per i New Flying Balls, che hanno ritrovato Balducci (8’25” al rientro), ma perdono in casa della ...basketinside