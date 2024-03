Ostacolo Civitanova Monza devi provarci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Comincia stasera alle 20.30 dall’Eurosuole Forum diMarche il cammino della Mint Vero Volleynei playoff scudetto di Superlega. La squadra brianzola, che ha chiuso al quinto posto la regular season, se la vedrà con i vice-campioni d’Italia della Cucine Lube, freschi di qualificazione alla semifinale di Champions League, dove se la vedranno in un euroderby da brividi con l’Itas Trentino. I ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini hanno vissuto una stagione ricca di alti e bassi ma ora che si farà sul serio con la loro esperienza potrebbero essere un avversario ostico per la formazione del Consorzio che però può vantare un bilancio favorevole negli scontri diretti stagionale: va ricordato infatti che oltre ad una vittoria esterna per parte in campionato c’è stato anche un quarto di finale di Coppa Italia ...