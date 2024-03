Osimhen | media scadente dal dischetto | 2 errori su 4 tentativi

Sky - Osimhen non preoccupa per il Torino, solo riposo: le ultime da Castel Volturno: Oggi Victor Osimhen non ha lavorato in gruppo in vista della sfida di venerdì contro il Torino, il centravanti del Napoli ha svolto lavoro personalizzato in palestra.tuttonapoli

Osimhen, media orribile dal dischetto: nuovo errore impone una riflessione: Il Napoli non può contare su un tiratore infallibile dal dischetto: 6 trasformazioni su 9 tentativi in stagione. Per Victor Osimhen appena i l 50% di media realizzativa: su quattro tentativi due gol e ...tuttonapoli

Osimhen, futuro in Blues: secondo i Tabloid, ha scelto il Chelsea: Victor Osimhen, centravanti del Napoli il cui addio appare praticamente scontato, avrebbe scelto definitivamente il Chelsea: le ultime ...europacalcio