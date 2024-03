Oroscopo Paolo Fox 7 marzo 2024 | stelle dolci per Pesci

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cosa prevede l'diFox per il 7? Questo giovedì sarà caratterizzato dal transito lunare in segno Acquario, che smuove le acque e spezza la routine di ciascun segno dello zodiaco. C'è chi avrà una giornata di recupero, chi aspetta dei responsi, chi dovrà essere più comprensivo e chi avrà gli astri. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di giovedì 7, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Giornata di recupero. In amore ti sentirai più forte e determinato. Toro – Saprai affrontare ogni situazione con fermezza. Cerca di ...