Ordine d’arrivo Tirreno-Adriatico 2024 | terza tappa | Phil Bauhaus batte Jonathan Milan | cinque italiani nei primi 10

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Oggi, mercoledì 6 marzo, si è disputata ladelladi ciclismo su strada: è andata in scena una frazione in linea di 225 km che ha condotto il gruppo da Volterra a Gualdo Tadino, conclusasi in una volata ristretta, dovuta anche ad una caduta ai 300 metri dal traguardo. Il vincitore odierno è il teutonico(Bahrain – Victorious), il quale precede l’azzurro(Lidl – Trek) ed il transalpino Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels). Quarta posizione per l’altro italiano, Alberto Bettiol, davanti ai connazionali Andrea Vendrame, Simone Velasco e Damiano Caruso....

Milano, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Uno psicologo di base , gratuito, a disposizione dei cittadini nelle Case di comunità. Per finanziare il disegno di legge ... (ilgiornaleditalia)

Michelle Hunziker a Sanremo Fiorello: «Potrebbe tornare in Rai. L'ha già fatto e lo rifarebbe volentieri»: Il buongiorno di 'VivaRai2!' suona anche in questo primo mercoledì di marzo: Fiorello, Biggio, Casciari e tutti i membri della banda hanno dato il via ad una nuova giornata con ...ilgazzettino

Denunciati per ricettazione sei cittadini georgiani: Il gruppo, individuato dalla Polizia Stradale di Isernia a seguito di un incidente lungo la statale 85, era in possesso di prodotti alimentari e liquori rubati in un supermercato di San Salvo ...rainews

Forze dell'Ordine: in arrivo aumenti e potenziamenti nell'organico: Nella giornata del 6 marzo, i sindacati più rappresentativi delle Forze dell’Ordine e dei militari, saranno a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni ...notizie