Orari del GP dell’Arabia Saudita 24 | la F1 va a Gedda per il secondo appuntamento della stagione 2024 con un’altra gara di sabato

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’Arabiaospita ilevento di F1condi; seguite le prove da giovedì, le qualifiche da venerdì e il Gran Premioda, oltre alla nuovaF1 Academy. I test pre-stagionali e l’evento di apertura si sono svolti in Bahrain, quindi le squadre avrannoopportunità di vedere quale sia il loro posto in classifica sulle strade di Jeddah. La pista è un circuito stradale veloce con i muretti che aspettano di punire i piloti per qualsiasi errore, quindi i più coraggiosi si faranno notare. Come la settimana scorsa, le sessioni sono anticipate di un giorno rispetto al ...