Ora la Lucchese spera in un po’ di continuità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Laaffronterà questa sera il Pontedera in un derby molto importante. La formazione di Canzi occupa una posizione di classifica tranquilla, in piena zona play-off ed arriva dal successo esterno contro la Vis Pesaro, firmato nei minuti di recupero dall’ex rossonero Espeche. Anche laarriva dalla vittoria contro il Rimini, sofferta nei minuti finali, dove però gli uomini di Gorgone, a differenza delle altre volte, non si sono scomposti. La squadra ha cercato di preparare la sfida nel migliore dei modi, anche se il momento non è facile, nella giornata di ieri infatti prima dell’allenamento sono stati informati dell’esonero di Frara e delle dimissioni di Mangiarano. Frara che aveva fortemente voluto proprio mister Gorgone alla guida dei rossoneri. E proprio Gorgone questa sera e domenica contro l’Olbia non sarà in panchina, perché ...