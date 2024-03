Operazione antidroga | 52 misure cautelari tra Modena | Reggio Emilia e Piacenza

Operazione antidroga a Cerignola e Vieste: 9 arresti: In un'Operazione condotta dai Carabinieri di Cerignola e Manfredonia, 9 persone sono state sottoposte a custodia cautelare per reati legati al traffico di droga. L'indagine ha portato alla luce un int ...trmtv

Maxi Operazione antidroga sull'asse emiliano-trapanese, 52 misure cautelari: Anche Trapani con Modena, Piacenza e Reggio Emilia tra le province coinvolte nel blitz dei carabinieri di Modena contro il traffico di stupefacenti ...rainews

Operazione antidroga in tutta Italia: 52 misure cautelari: TRAPANI – I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare per 52 indagati. Gl indagati vivono in diverse province dell’Italia, in particolare si tratta di : Modena, Piacenza, Reggio ...livesicilia