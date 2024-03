“Opera Omnia | vol 2 | prose” di Valeria Masoni-Fontana

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Al primo volume dell’di, dedicato alle sue poesie, l’editore Guido Miano fa seguire questo secondo volume, che ne raccoglie gli scritti in prosa. Le sei parti che compongono il volume ci presentano un insieme che non è autobiografia, ma contiene molti tratti autobiografici; non è racconto, ma si legge come uno scorrevole romanzo misto di fantasia e realtà; non è cronaca, ma fornisce dettagli di vita con accattivante taglio giornalistico. La prima parte raccoglie articoli apparsi tra il 1941 ed il 1943 sulla Rivista del Circolo Studentesco di Lugano, “Il Mosaico”: interventi brevi, al massimo due pagine, ricchi di osservazioni e riflessioni. Nella seconda parte sono raccoltedegli anni 1941-1944 (più un testo in Francese del 1968), quasi tutte ...