Omicidio Laura Ziliani | la sentenza shock | “Hanno ucciso per gratificare il loro ego”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nonper soldi, né tantomeno per odio., l’ex vigilessa di Temù, nel Bresciano, è stata ammazzata dalle due figlie, Paola e Silvia Zani, e da Mirto Milani, fidanzato di quest’ultima (amante della prima), haper una motivazione sconvolgente. Secondo i giudici l’è stato commesso: “Perl’ego del gruppo e celebrare adeguatamente lacoesione”. Questo un estratto delle 98 pagine di motivazioni della condanna in primo grado all’ergastolo per il trio criminale. “I tre – scrive la corte –agito di concerto traconcorrendo a comporre, ciascuno per la propria parte il mosaico del progetto criminoso”.Leggi anche:dell’ex vigilessa di ...

Brescia, 6 marzo 2024 – Laura Ziliani sarebbe stata uccisa non per soldi o per odio. Ma per “ gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro ... (ilgiorno)

Non hanno ucciso per soldi e neppure per odio verso la vittima. Secondo i giudici, l'omicidio è stato commesso per « gratificare l'ego del gruppo e celebrare ... (leggo)

Uccise il vicino a colpi di zappa, condannato a 14 anni di carcere: La Corte di assise di Grosseto ha condannato a 14 anni e 3 mesi di reclusione un 56enne, accusato di violenza privata e Omicidio preterintenzionale del 77enne, aggredito a colpi di zappa il 23 luglio ...zoom24

«Laura Ziliani uccisa per gratificare l’ego del trio»: le motivazioni choc sull’Omicidio di Temù. Citossine e Breaking Bad, il piano criminale: Non hanno ucciso per soldi e neppure per odio verso la vittima. Secondo i giudici, l'Omicidio è stato commesso per «gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione». È quanto s ...msn

Omicidio Ziliani, la vigilessa uccisa dalle figlie e dal fidanzato di una delle due per “esaltare il loro ego”: Non hanno ucciso per soldi, né tantomeno per odio. Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, nel Bresciano, è stata ammazzata dalle due figlie, Paola e Silvia Zani, e da Mirto Milani, fidanzato di quest’ ...msn