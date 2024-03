Omicidio Andrea Bossi | i genitori di Douglas Carolo | “La moda dei ragazzi è scambiarsi i vestiti | potrebbe essere chiunque con la felpa di mio figlio”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cairate (Varese), 6 marzo 2024 – “Adesso ladei, le felpe, i pantaloni, le scarpe, i cellulari quindicon ladi mio”. Queste le parole inedite deidi, uno dei duearrestati (l’altro è Michele Caglioni, ndr) con l’accusa didi, il ventiseienne ucciso a Cairate con un solo fendente alla gola, pronunciate oggi in diretta ai microfoni di ‘Pomeriggio Cinque’ – il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Michela e Alberto, rispondendo alle domande su quanto sarebbe ...

Cairate (Varese), 2 marzo 2024 – Ci sono aspetti ancora da chiarire nell’ omicidio di Andrea Bossi , il ventiseienne ucciso nella sua abitazione in via ... (ilgiorno)

Cairate (Varese), 2 marzo 2024 – Mattinata di interrogatori per Michele Caglioni e Douglas Carolo , i due 20enni ar resta ti mercoledì con l’accusa di Omicidio ... (ilgiorno)

