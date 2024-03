Oltre cinquanta truffe Misure cautelari per sette persone una è irreperibile

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024)Misura Cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Il presunto vertice operava dal carcere di Poggioreale. Oggi, la Polizia di Stato di Perugia ha eseguitoin carcere ed un obbligo di dimora perindagati. Ad emettere i provvedimentiil Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia. Iindagati – tutti residenti in provincia di Napoli – sono “gravemente indiziati dei delitti di associazione a delinquere finalizzata al compimento di”. Le indagini sono partite da una denuncia presentata agli inizi del 2023 da un cittadino della ...