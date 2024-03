Olly torna con il singolo Devastante | una ballad pop

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è il titolo del nuovodi, unadal sound pop, che esprime il desiderio dell’artista di costruire relazioni sempre più stabili e duraturecon(Epic Records Italy/Sony Music): il nuovosarà disponibile venerdì 8 marzo 2024, in radio e in tutte le piattaforme digitali. Nato dall’esigenza di raccontarsi in modo libero e senza filtri,– scritto dae prodotto in collaborazione con JVLI – è unadal sound pop, che esprime il desiderio dell’artista di costruire relazioni sempre più stabili e durature, con il timore e la consapevolezza di ciò che questo può comportare. Perciò, come se fosse un crash test,si ...