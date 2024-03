Olbia-Juventus U23 oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodiU23, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. La formazione sarda ha bisogno di fare punti tra le mura amiche per continuare a sperare in una salvezza molto complicata. La compagine bianconera, dal suo canto, ha intenzione di proseguire la propria scalata per ottenere la migliore posizioni possibile in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Il Sondaggio | Salvezza o retrocessione L’indecisione dei lettori sul futuro dell’Olbia: L’arrivo di Ninni Corda come consulente, lo scambio di battute tra i diversi componenti della dirigenza, il pari in extremis contro la Fermana e una nuova opportunità da giocarsi contro la Juventus Ne ...msn

La Juventus su "X": "Oggi appuntamento con la Next Gen": Sul proprio account "X", la Juventus ricorda a tutti i tifosi bianconeri l'appuntamento con il match di Serie C che la Next Gen giocherà a partire dalle 18:30 contro ...tuttojuve

Convocati Juventus Next Gen per l’Olbia: due rientri per Brambilla: Convocati Juventus Next Gen per il match di oggi contro l’Olbia: ci sono due rientri importanti nella lista di Brambilla Giorno di gara per la Juventus Next Gen, in campo oggi contro l’Olbia. Un match ...juventusnews24