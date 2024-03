OKC ha vinto le scommesse Williams e Holmgren

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È convinzione comune nello sport americano che per le squadre in ricostruzione sia piuttosto facile assestarsi su un livello medio e diventare una squadra da playoff in tempi relativamente brevi. Molto più difficile, invece, è il percorso per diventare contender, irto di ostacoli e imprevisti. Gli Oklahoma City Thunder delle ultime stagioni invece sembrano aver saltato la parte intermedia in cui diventano squadra da playoff, passando nel giro di un anno da “squadra in ricostruzione” a “squadra in grado di lottare per il titolo”. Che poi questo si verifichi è tutto da vedere, trattandosi del secondo roster più giovane della NBA dietro ai San Antonio Spurs, ma il rendimento tenuto dalla squadra di Mark Daigneault finora – in lotta per il primo posto a Ovest praticamente da inizio anno – non può essere trascurato. La crescita di Shai Gilgeous-Alexander, ormai assurto al ruolo di ...