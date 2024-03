Oggi il lancio del Panel bridge sul Lamone

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cominceràil vero e propriodelsul: sul fiume nelle scorse ore ha preso forma il cosiddetto avambecco, la porzione della piattaforma grazie alla quale insomma il ponte Bailey verrà proiettato sopra l’alveo. Occorrerà circa una settimana perché il nuovo ponte tocchi l’argine opposta del: a quel punto comincerà la seconda fase delle operazioni, quella che prevede i collaudi e la rimozione della piattaforma che al momento sostiene il Bailey. L’infrastruttura temporanea, destinata ad accogliere il traffico fra il centro e il Borgo in direzione ovest-est – inizialmente solo quello a motore, e in un secondo tempo anche quello pedonale e ciclabile, una volta che il Ponte delle Grazie verrà definitivamente chiuso per essere abbattuto e ricostruito – ha ...

Cieli blu, come si congedano e onorano i parà, per Alessandro Fiorito, il base jumper di 62 anni di Gallarate che mercoledì mattina, durante la fase ... (ilgiorno)

di Giustino Bonci Sfida carica di motivi e di emozioni oggi allo stadio Lotti di Poggibonsi . In terra senese arriva un fiducioso di potersi risollevare in ... (sport.quotidiano)

Mo: oltre 30 razzi lanciati dal Libano verso Kiryat Shmona: Tel Aviv, 6 mar. (Adnkronos) - Oltre 30 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Kiryat Shmona, nel nord di Israele, dei quali 17 sono caduti in aree aperte e 13 sono stati intercettati dalle difese ...lanuovasardegna

Fleximan: il nemico degli autovelox arriva su Steam con un gioco che costa meno di un euro: Fleximan è un nuovo videogioco su Steam basato sul celebre personaggio salito agli onori delle cronache italiane in queste ultime settimane.everyeye

Con 2Cents la finanza parla ai giovani: Partenza folgorante per 2Cents, il programma di educazione finanziaria per i giovani curato da Will Media con il supporto di Assogestioni. Ad appena nove mesi dal lancio - avvenuto a maggio 2023 in oc ...focusrisparmio