Odessa | esplosione durante il vertice tra Zelensky e il premier greco Mitsotakis | 5 morti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una forteè stata avvertita questa mattina a, in Ucraina, mentre nella città era in corso un incontro tra il presidente ucraino Volodymyre e il primo ministroKyriakos. Secondo la Marina ucraina ci sono cinquee diversi feriti. Tutti illesi, invece, i membri delle due delegazioni. Quella greca si trovava a circa circa 200 metri dal luogo dell’, avvenuta vicino al porto die preceduta da un allarme aereo. Secondo gli ucraini, si è trattato di un attacco missilistico lanciato dalla Russia. “Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire”, ha dettonella conferenza stampa con. Il...