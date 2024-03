NXT 05 03 2024 Roadblock | Mafia vs Ghetto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, oggi si cambia registro. Siamo a, l’unico ostacolo che ci separa dalla Wrestlemania di NXT, ovvero Stand&Deliver, oggi scopriremo chi affronterà il campione NXT Ilja Dragunov nel Main Event del ppv, sfondiamo questo blocco stradale a tutta velocità e si parte. Parlando di velocità a introdurci alla puntata diè Lexis King a bordo di un’auto di lussa bianca(non conosco le marche ma è figa), sfreccia per le strade della Florida illustrandoci i match che si terranno in puntata. Il primo match a svolgersi è l’Asylum match, che scopriamo essere uno Steel Cage match con oggetti disseminati nel ring e appesi alla cima della gabbia, c’è di tutto: tavoli, sedie, kendo stick, porte, un estintore, un bidone(no, non sto parlando di Karrion Kross) e una curiosa scatola di legno con la scritta “Non ...

Trick Williams ritorna a NXT Roadblock 2024: Trick Williams ha fatto il suo ritorno in quel di NXT Roadblock, l'ultima puntata speciale del territorio di sviluppo andata in onda questa notte.theshieldofwrestling

Kabuki Warriors battono Valkyria e Paxley a NXT Roadblock: Le Kabuki Warriors e il duo formato da Lyra Valkyria e Tatum Paxley si sono contese i WWE Women's Tag Team Titles in quel di Roadblock: ecco cosa è successo.theshieldofwrestling

