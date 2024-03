Nuovo 'colpo' in profumeria. Arrestato un ventiduenne. Ora s'indaga sugli altri furti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ancora unapresa di mira. Lo specialista di profumi e costosi prodotti di cosmesi è tornato in azione. Gli investigatori della squadra mobile sospettano che i diversiche si sono registrati nell’ultimo periodo potrebbero avere una stessa firma. Nello specifico quella di un 22enne che gli agenti della Questura hanno rintracciato edopo l’ultima richiesta di intervento da parte della commessa di un esercizio commerciale di Perugia, dal quale un uomo si era allontanato senza passare per la cassa. Dopo aver raccolto i dettagli forniti dalla commessa stessa, gli uomini della squadra mobile hanno iniziato le ricerche nella zona prossima al negozio specializzato in prodotti per l’igiene personale. E alla fine, il giovane è stato rintracciato non lontano dal negozio preso di mira. Particolarmente dettagliata la ...

