Nuove grane per Musk Sabotaggio in Germania | estremisti di sinistra assaltano la Tesla

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Triplo duro colpo per Elon, padrone di, dell’ex Twitter ora X e di Space X. In pochi minuti ieri mattina ha perduto lo scettro di uomo più ricco del mondo, si è visto andare in fumo – letteralmente – l’impianto di una sua fabbrica tedesca che produce le auto elettriche ed è stato denunciato da quattro ex alti dirigenti del social che lo accusano di ingiusto licenziamento. Nel primo caso, a sopravanzarlo nell’autorevole classifica dei miliardari stilata del Bloomberg Billionaires Index – che tiene conto dell’andamento dei mercati e dell’economia – è l’acerrimo rivale Jeff Bezos, l’uomo Amazon, e ciò non succedeva da due anni. Fra i due ballano duemila milioni di dollari: il patrimonio dell’imprenditore sessantenne del Nuovo Mexico è infatti di 200 miliardi, quello del cinquantaduenne sudafricano con passaporti di Canada e Stati Uniti si ...