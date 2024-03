Nuova raffica di perquisizioni sugli affari calabresi del Pirellone

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024)giornata diieri della Guardia di Finanza nella sede centrale dell’Asp di Cosenza per acquisire documenti e file. I finanzieri agiscono su delega della Procura di Milano che sta indagando sui rapporti, negli ultimi tempi molto intensi, fra l’Asp calabrese e l’Agenzia sanitaria regionale lombarda (Areu). Le ipotesi investigative vanno in due direzioni. La prima riguarda l’acquisto da parte dell’Asp di Cosenza di dieci ambulanze e dieci automediche usate, cedute da Areu attraverso una trattativa privata per un controvalore di circa 600 mila euro. La procura milanese indaga sulla cessione da parte di Regione Lombardia all’Asp di Cosenza di 20 ambulanze per 600 mila euro L’altra ipotesi riguarda il pagamento doppio di fatture emesse da strutture sanitarie accreditate. Il meccanismo, al centro anche di un’inchiesta della Procura di ...