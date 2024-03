Nuoto | Michele Lamberti concede il bis nei 100 dorso a Riccione Cocconcelli super nei 100 farfalla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Titoli di coda sulla seconda giornata di Finali allo Stadio deldi, sede dell’edizione 2024 degli Assoluti primaverili. Una competizione che mette in palio i titoli nazionali e, cosa ancor più importante, le carte olimpiche nelle singole specialità per chi ancora non ha compiuto il grande salto a Cinque Cerchi. Un inizio all’insegna della velocità e non dai connotati olimpici visto che i 50donne e i 50 delfino uomini non fanno parte del programma di Parigi. Tuttavia, le prestazioni sono state degne di nota: sono arrivati i sigilli di Silvia Scalia (28.06), a precedere un’eccellente Sara Curtis (28.10, nuovo primato italiano “Cadette”), e di Lorenzo Gargani (23.41) a 0.03 dal personale, con l’irruzione di Alberto Razzetti (5° in 23.88 e al personale). Il biglietto per la città degli Innamorati non è stato staccato, ...