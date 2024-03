Nuoto | Assoluti primaverili Riccione 2024 | super Cocconcelli nei 100 farfalla | Megli a Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Seconda serata di finali dei Campionati Italianiin corso a, purtroppo senza pass olimpici perassegnati. Costanzamigliora se stessa e vince il titolo dei 100in 57?77, un tempo che però non consente la qualificazione a, che resta distante più di due decimi. Una gara vinta abbastanza nettamente ai danni di Ilaria Bianchi e Sonia Laquintana. “Finalmente posso dire di essere riuscita a fare una gara con la testa. Volevo ringraziare qui in questi mesi difficili mi è stato vicina, sono molto contenta”, afferma la rappresentante delle Fiamme Gialle. Michele Lamberti conquista i 100 dorso in 53?56, andando per la prima volta sotto i 54?, ma anche in questo caso non abbastanza per staccare ...