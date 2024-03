Nuoto | Assoluti primaverili Riccione 2024 | super Cocconcelli nei 100 farfalla Bene Lamberti; ok anche Morini | Poggio e Fangio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Seconda serata di finali dei Campionati Italianiin corso a, purtroppo senza pass olimpici per Parigiassegnati. Costanzamigliora se stessa e vince il titolo dei 100in 57?77, un tempo che però non consente la qualificazione a Parigi, che resta distante più di due decimi. Una gara vinta abbastanza nettamente ai danni di Ilaria Bianchi e Sonia Laquintana. “Finalmente posso dire di essere riuscita a fare una gara con la testa. Volevo ringraziare qui in questi mesi difficili mi è stato vicina, sono molto contenta”, afferma la rappresentante delle Fiamme Gialle. Micheleconquista i 100 dorso in 53?56, andando per la prima volta sotto i 54?, main questo caso non abbastanza per staccare ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: Lamberti.e Cocconcelli sulla strada di Parigi! Bene Morini e Fangio: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE BATTERIE DEL MATTINO 19.11: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Appuntamento a domani alle 10.00 per la terza ...oasport

Assoluti UnipolSai. Ok Scalia, Curtis ancora da record cadette: IN AGGIORNAMENTO Sussulti e grandi tempi anche nelle finali della seconda giornata degli Assoluti UnipolSai allo Stadio del Nuoto di Riccione, che mettono in palio titoli, pass olimpici e per gli ...federnuoto

PallaNuoto femminile, Serie A1: Brizz Nuoto-Ekipe Orizzonte 9-16: Il derby etneo di Serie A1 di pallaNuoto femminile va all’Ekipe Orizzonte, che batte la Brizz Nuoto per 16-9 nella sfida della tredicesima giornata di campionato.Ancora tre punti quindi per la squadra ...napolimagazine