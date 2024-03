“Non siamo riusciti a salvarlo” Schianto choc | 17enne muore in ospedale tra le braccia dei medici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una grave incidente stradale ha coinvolto una moto ed un tir nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo. Il sinistro è stato fatale ad un ragazzo di 17 anni, ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. Losi è verificato lungo strada regionale 630 in località Santa Croce nel Comune di Formia in provincia di Latina. Ancora da capire la dinamica. "Secondo le prime informazioni – riporta il sito Fanpage – il ragazzo era in sella al suo scooter e stava percorrendo la strada nei pressi dell'area industriale di Penitro". "Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato con un autocarro. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il giovane". I soccorsi sono ...