Non posso leggere bene | Papa Francesco ancora raffreddato | che succede

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Ho preparato un discorso ma, come si vede, non sono in capacità diper la bronchite. Ho chiesto di leggerlo a Ciampanelli": sono queste le parole che, il 2 marzo,ha pronunciato prima di presiedere l'inaugurazione del 95esimo Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. E oggi è successo di nuovo. "La catechesi di oggi la leggerà un monsignore, un mio aiutante, perchésonoe non", ha comunicato il Pontefice all'inizio dell'udienza di oggi, spiegando direttamente ai fedeli riuniti in piazza San Pietro il motivo per cui non avrebbe letto la catechesi, incentrata sul vizio della superbia. Parole, queste, che hanno subito destato la preoccupazione dei fedeli. ...

Una paga da fame per lavorare tutto il giorno. Sono tante le storie raccontate oggi nel corso delle celebrazioni per i 74 anni del sindacato Uil e che ... (leggo)

AGI - Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro dove si svolge l'Udienza Generale. Il Pontefice, a bordo della jeep bianca per il giro tra i fedeli, è ... (agi)

Papa Francesco è ancora raffreddato: "Non posso leggere bene". Che succede: "Ho preparato un discorso ma, come si vede, non sono in capacità di leggere per la bronchite. Ho chiesto di leggerlo a Ciampanelli": ...iltempo

Papa Francesco è ancora raffreddato ma all'udienza usa la jeep per rassicurare i fedeli: in curia circola un libretto anonimo pre-conclave: A dispetto della giornata non proprio primaverile – a Roma ci sono 13 gradi – Papa Francesco reduce dall'indisposizione che si trascina ormai da un po' di tempo, si ...ilmattino

Sei maschio o femmina Le risposte dell docente non binary: Praticamente lo stesso motivo di tutt l altr”. Gli alunni non possono confondersi tra Mister o Miss, perché Fambrini si fa chiamare semplicemente Desmond, pur specificando: “Non posso controllare ...gay