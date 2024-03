"Non fidatevi mai di chi vi scoraggia"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Federica Montaresi (nella foto) è segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Montaresi, dal suo punto di osservazione privilegiato, quello portuale è ancora oggi un mondo ad appannaggio prevalentemente maschile? "Sì, di donne ce ne sono ancora poche. Nell’ultimo periodo, però, le cose stanno un po’ cambiando, si cominciano a vedere figure femminili che hanno deciso di intraprendere, con passione, una carriera anche operativa, in un mondo, come quello portuale, che come dicevamo è tradizionalmente maschile". Durante il suo percorso di affermazione lavorativa ha mai conosciuto momenti dimento? "I momenti di difficoltà capitano quando purtroppo incontri sul tuo cammino persone che provano a minare la fiducia che riponi in te stessa. A me è successo di incontrare, a volte, persone di questo tipo. Allora, devi lavorare ...