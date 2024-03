“Non ci fu stupro nel b&b di Ostuni” Per il regista Paul Haggis | dopo quasi due anni | cade l’accusa

“Non hanno mai chiesto scusa, il minimo era che scontassero la pena in carcere”: così i genitori di Martina Rossi , la ragazza morta il 3 agosto 2011 per ... (news.robadadonne)

"Mia figlia non c’è più e questi due sono in giro, per di più affidati ai servizi sociali. Questa non è giustizia". Dalla sua casa di Genova, Bruno Rossi ... (quotidiano)