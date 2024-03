Non bastavano i salari da fame È pure boom di lavoratori in nero

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il racconto del governo sul mercato del lavoro si infrange, ancora una volta, contro la realtà. Il dato dell’occupazione in crescita continua a nascondere i principali problemi per iitaliani: non solo le paghe dae la precarietà, ma anche gli occupati irregolari. In occasione dell’iniziativa per i 74 anni della Uil, il segretario Pierpaolo Bombardieri lancia una campagna sul lavoro sommerso e precario, denunciando come in Italia ci siano ben tre milioni di persone occupate in. Li definisce dei “fantasmi”, che devono tornare “a essere persone con un contratto e un lavoro stabile”. Iinsono per l’esattezza 2 milioni e 990mila, in aumento di circa 73mila unità rispetto al 2020 e il dato proviene dall’Istat (risale all’ottobre del 2023 ed è riferito al 2021). In ...