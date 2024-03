Noah Lyles scatenato | “Quando io corro al massimo | gli altri muoiono | 200 metri in 19 1 | batto Bolt”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024)non è riuscito a giganteggiare come avrebbe voluto ai recenti Mondiali Indoor. Il fuoriclasse statunitense è stato battuto dal connazionale Christian Coleman sui 60e poi ha voluto entrare di forza nella 4×400, completando una terza frazione non così entusiasmante (poi il quartetto a stelle e strisce ha chiuso al secondo posto alle spalle della Germania). Il Campione del Mondo di 100 e 200voleva lanciare chiari segnali a Glasgow e invece ha perso nello sprint puro e, al momento, la sua candidatura a fare parte della staffetta del miglio alle Olimpiadi di Parigi 2024 appare illegittima. Il sogno di conquistare quattro medaglie ai Giochi sembra per il momento ben lontano dall’esaudirsi.ha però visto il bicchiere decisamente colmo, come ha dichiarato al ...