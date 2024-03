Nintendo Switch Online | prova gratuita di 14 giorni di nuovo disponibile

(Di mercoledì 6 marzo 2024)inè tornatograzie a una nuova promozione della compagnia. Potremo così accedere alle funzionalità, senza pagare niente, per 14. Per chi non conosce, parliamo del servizio che consente di accedere alle sessioni multiplayer nei giochi che le contemplano e di giocare a una libreria di giochi classici per NES, SNES, Game Boy e64. La nuova promozione pensata daarriva in concomitanza con la celebrazione del Mario Day, che cade ogni anno il 10 marzo. Da oggi al 17 marzo possiamo riscattare i 14gratuiti di...

