Nikky Haley si ritira | sarà Trump contro Biden Ma minaccia Donald | Cosa farò da oggi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nelle prossime ore Nikkiannuncerà la sospensione della sua campagna per la presidenza degli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei piani dell'ex governatrice della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice degli Usa alle Nazioni Unite. La decisione è giunta al termine del Super Tuesday:ha vinto solo nel Vermont ed è stata sconfitta dall'ex presidentein tutti gli altri 15 Stati in cui si è votato per le primarie del Partito repubblicano. L'annuncio dovrebbe arrivare durante un discorso cheterrà alle 10 di mercoledì 6 marzo, ora locale (le 16 in Italia), a Charleston, nella Carolina del Sud. L'esponente repubblicana, riferiscono ancora le fonti, non dovrebbe manifestare alcun appo al suo rivale ...