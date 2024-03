Nikki Haley si ritira dalla corsa per la Casa Bianca senza endorsement a Trump

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha annunciato il suo ritiro dalle primarie repubblicane lasciando insolo Donald. L'annuncio arriva dopo i risultati del Super Tuesday, che hanno vistovincere in quattordici stati. L'ex governatrice della Carolina del Sud ha invece vinto in due stati: Washington D.C. e Vermont. "È giunto il momento di sospendere la mia campagna. Ho detto che volevo che gli americani facessero sentire la loro voce. L'ho fatto. Non ho rimpianti", ha detto in un discorso pubblico tenuto oggi pomeriggio, durante il quale non ha dato il suo, unico candidato repubblicano rimasto a correre per la. "Ora tocca a Donaldguadagnarsi i voti di coloro che nel nostro partito e non ...