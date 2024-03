Nikki Haley si ritira dalla corsa alla Casa Bianca | “Ma Trump dovrà guadagnarsi i miei voti”

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha annunciato ufficialmente dirsiall'indomani del Super Tuesday, che ha visto il trionfo di Donaldtra le fila dei repubblicani in vista di USA 2024: "Amo il mio Paese ma è tempo di lasciare".

Elezioni Usa 2024, Haley si ritira: "Ora sta a Trump guadagnarsi i voti": Ho detto che volevo che le voci degli americani fossero ascoltate e l'ho fatto, non ho rimpianti". Così Nikki Haley ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca alle elezioni Usa 2024, ...reggiotv

