Nikki Haley abbandona la corsa alle elezioni Usa | “Non ho rimpianti”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il risultato del Super Tuesday,ha deciso dire laper la presidenza degli Stati Uniti. Con il suo ritiro, Donald Trump ha la strada libera nella partita repubblicana, piazzandosi ufficialmente come elefante rosso d’America.: il ritiro L’ex ambasciatrice degli Stati UnitiNazioni Unite ha deciso L'articolo proviene da Il Difforme.

