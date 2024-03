Nigeria | jihadisti rapiscono 50 persone

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 22.02 E' allarme inper la sorte di decine di sfollati, in grande maggioranza donne, che si teme siano state rapite dal gruppo jihadista noto come Boko Haram nel nord-est del paese. Lerapite vivano in un campo per sfollati nella città di Gamboru Ngala. Gran parte dellescomprse si erano recate in gruppo a raccogliere legna da ardere nei pressi del campo in cui erano ospitate. Quindi i miliziani di Boko Haram le avrebbero soprese in gran numero indifese e inermi. I presunti rapiti sono fra 50 e 300.