Nessuno peggio di noi su treni | tram e metro | Italia maglia nera in Ue per il trasporto su ferro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ultimi in Ue. L’per la mobilità sostenibile su, cioèpolitane,vie suburbane. Il nostro Paese non regge il confronto rispetto a Germania, Spagna e Regno Unito e si piazza all’ultimo posto continentale per ilsu rotaia, stando al report Pendolarla-Speciale aree urbane di Legambiente. Pesa soprattutto la carenza di infrastrutture, che porta le cittàne a essere in crisi sotto il punto di vista del traffico e dello smog. Per quanto riguarda le dotazioni di binari e di, Roma risulta essere tra leri città europee in assoluto.in Ue per i trasporti su ...