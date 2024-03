Nel piano di Difesa europea pochi fondi e molte richieste agli Stati Dall’Ue solo 1 | 5 miliardi Rete Disarmo | “Così è una mancia a chi produce armi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il nuovocomunitario per lapresentato dalla Commissionesi esaurisce in 1,5di euro da investire fino al 2027. Al resto dovranno pensare, anche economicamente, i singoli. Il progetto di acquisti e sviluppo tecnologico di Bruxelles, fondamentale, stando alle parole della presidente Ursula von der Leyen, per mettere in sicurezza l’Unione da possibili attacchi dal confine est e, allo stesso tempo, continuare a sostenere economicamente e militarmente l’Ucraina è molto meno ambizioso rispetto alle anticipazioni e non sembra, soprattutto, imprimere uno slancio significativo al progetto di unacomune. Un progetto, secondo il commissario per il Mercato Interno e i Servizi, Thierry Breton, che necessita inizialmente di 100 ...