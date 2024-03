Nel 2023 record di migranti morti | 8 565

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI - Almeno 8.565 persone sono morte lungo le rotte migratorie in tutto il mondo nel: è l'anno con il maggior numero dimai registrato dal progetto Missing Migrants dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). La rotta del Mediterraneo è la più letale: 3.129. Il bilancio delle vittime del, spiega l'Oim, è in aumento del 20% rispetto al 2022. "A dieci anni dall'inizio del Progetto Missing Migrants, ci prendiamo un momento per ricordare tutte le vite che sono state perse. Ognuna di queste rappresenta una terribile tragedia che continua a influenzare le famiglie e le comunità per anni a venire", ha dichiarato Ugochi Daniels, Vice Direttrice Generale dell'Oim. Il totale delleregistrate lo scorso anno supera i numeri del 2016, quando persero la vita 8.084 ...