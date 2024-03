Negozio di appena 15 metri quadri | ma arriva una bolletta da infarto | 260mila euro

Cartelle pazze: bolletta luce da 260mila euro per un locale di 15 mq: "È inaccettabile una simile richiesta che attribuisce alla mia attività un dispendio energetico smisurato e surreale" ...zoom24

Passa al mercato libero e la bolletta schizza a 262mila euro: “Non accettano l’autolettura”: Secondo il commerciante protagonista della vicenda, il Negozio di appena quindici metri quadrati non ha particolari consumi di corrente ma l’azienda ...fanpage

Medio Oriente, negoziati in stallo: spunta l’ipotesi di una tregua di pochi giorni: Roma, 6 mar. (askanews) – I negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sono in una fase di stallo, dopo due giorni di colloqui al Cairo, in Egitto, tra il movimento palestinese e i mediator ...askanews