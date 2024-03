Negozi | locali e alberghi | Già persi tanti clienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un danno economico molto importante e la richiesta di intereventi rapidi. Confcommercio denuncia i gravi problemi per il terziario a causa delle "frane che lungo la Valbisenzio continuano a tenere in ostaggio le imprese del territorio". In particolare preoccupano i ritardi nella consegna delle merci e la perdita di, considerando che la vallata si raggiunge con grandissima difficoltà. "Se i lavori per ripristinare il tratto dovessero, come ipotizzato, durare alcune settimane, il danno economico che si configurerebbe diventerebbe presto impattante – sottolineano dall’associazione – Al momento è fondamentale accorciare al massimo i tempi per il ritorno alla normalità, mentre per il futuro prossimo è necessario studiare e realizzare quei percorsi di viabilità alternativa che il territorio attende da troppo tempo". Basta ascoltare le voci degli associati per ...