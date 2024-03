“Neanche Lady D ha passato quello che ha passato lei” | Sergio paragona Perla a Lady Diana VIDEO

“Hunziker, col Covid non ci siamo fermate”: “Non ci siamo fermate Neanche durante il Covid, quando tutti i centri antiviolenza giustamente erano fermi”. Parole pronunciate da Michelle Hunziker, ospite domenica a Verissimo, in riferimento alla ...ilfattoquotidiano

Lady Diana, la rara foto da bambina e il tenero ricordo del fratello Charles: «Eravamo felici»: Il conte ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare seduto su un'altalena vicino alla sorella maggiore Dal 1997, l'anno in cui Lady Diana se n'è andata, suo fratello Charles ...leggo

Lady Diana, la foto da bambina con la mamma (che abbandonò i figli per seguire il suo amante): il ricordo del fratello Charles: Dal 1997, l'anno in cui Lady Diana se n'è andata, suo fratello Charles Spencer, 59 anni, è il depositario più prezioso della sua memoria e ogni tanto riporta in ...ilgazzettino