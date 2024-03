NBA | il progetto dei Rockets comincia a prendere forma con un super Sengun

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gli Houston, nella notte, si sono regalati il derby texano contro i San Antonio Spurs. La squadra di Ime Udoka, head coach di Houston da poco meno di un anno, si è imposta per 114 a 104. Ora isi trovano al 12^ posto nella Western Conference, con 27 vittorie e 34 sconfitte, Oltre al derby tra le due franchigie, in campo si è tenuto lo scontro tutto europeo tra Alperene Victor Wembanyama, con il turco in magliache si è aggiudicato l’incontro con una prestazione stellare. Il centro di Udoka ha realizzato ben 45 punti, il suo massimo in carriera, con 3 assist e ben 16 rimbalzi e 5 palle rubate, numeri impressionanti che dimostrano l’impatto decisivo del turco in entrambe le metacampo. Ottime anche le prestazioni di Jalen Green e Cam Whitmore, rispettivamente autori di 23 e 19 punti, ...

Basket, NBA, cade Boston rimontata da -22 dai Cleveland: Dean Wade (5 triple e 20 punti nel solo quarto quarto) è l'eroe della vittoria 105-104 di Cleveland su Boston, che mette fine alla striscia di 11 successi consecutivi dei Celtics. Durant al supplement ...napolimagazine

NBA - Dilemma Spurs: vincere per crescere, o tankare per il draft: Gli Spurs possono trarre vantaggio dal perdere partite nel lungo periodo, piuttosto che far crescere la squadra per progredire nel progetto di ricostruzione in atto. Vale la pena di fare la corsa alla ...pianetabasket

NBA - Dilemma Spurs: vincere per crescere, tankare per il draft: Gli Spurs possono trarre vantaggio dal perdere partite nel lungo periodo, piuttosto che far crescere la squadra per progredire nel progetto di ricostruzione in atto. Vale la pena di fare la corsa alla ...pianetabasket