NBA | i risultati della notte 6 marzo | Cavs in volata sui Celtics | 22 per Fontecchio ma Pistons ko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un’altra nottata piena di basket con la NBA, che si sta avviando verso la parte finalepropria stagione regolare. Nel match di cartelloserata i Cleveland Cavaliers giocano lo scherzetto ai Bostonprimiclasse (e già in post season) e li battono con il punteggio di 105-104; senza Donovan Mitchell, è Dean Wade il protagonista con 23 punti e la schiacciata a 19 secondi che mette in calce il punteggio finale, mentre Jayson Tatum (26+13) fallisce quasi sulla sirena il tirovittoria. Colpo degli Indiana Pacers in casa dei Dallas Mavericks con il punteggio di 120-137; per la squadra di Rick Carlisle, expartita, ci sono nove giocatori in doppia cifra con Myles Turner capofila a 20, per Dallas è inutile la quarta tripla doppia in fila di Luka Doncic da 39 ...