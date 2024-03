Nba | clamorosa rimonta di Cleveland contro Boston Fontecchio da applausi | ma Detroit è ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 marzo 2024 - Si chiude la striscia positiva di. Dopo 11 vittorie consecutive, la truppa di coach Mazzulla va ko acon il risultato di 105-104. Avanti di 22 lunghezze nell'ultimo periodo, i Celtics si fannore dai Cavaliers, autori di un parziale di 34-17 nella frazione di chiusura, trascinati da un Wade da 20 punti (alla fine saranno 23 per lui) nel quarto quarto. Inutili per i biancoverdi la doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi di Tatum, che fallisce l'ultimo tiro, e i 45 punti della coppia composta da Porzingis e Brown. Colpo di Phoenix in casa dei Denver Nuggets. La franchigia dell'Arizona si impone 117-107 dopo un tempo supplementare. Senza Booker, sono Durant (35 punti) e Allen (28) a guidare i Suns all'affermazione sul parquet dei campioni in carica, ai quali non bastano i 28 punti di Murray ...